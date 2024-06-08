"صراخهم بيمتعني".. اعترافات سفاح التجمع كاملة

عثرت قوات الأمن على كاميرات فيديو في الغرفة المعزولة عن الصوت بجودة 4k، في التحقيقات قال المتهم المعروف إعلاميا بـ سفاح التجمع، ممن ضمن اعترافاته:

أستدرجهن وأعذبهن وأقام العلاقة المحرمة معهن حتى الموت من خلال بث مباشر بمواقع "الدارك" للحصول على المال من وقت تواجدي في أمريكا بعد مروري بأزمات مالية

أتناول المنشطات الجنسية أثناء الممارسة



كنت حريصا على عدم إظهار ملامح وجوهنا لعدم التعرف علينا

أبيع فيديوهات أخرى مثل الممارسات السادية

أعددت غرفة بمنزلي معزولة صوتيا لأستمتع بصراخ الفتيات أثناء ممارسة العلاقة

كنت أجبرهن على تناول المخدرات "الآيس والحشيش والترامادول" وأربط الحزام على رقبتهن وأشد شعرهن وأضربهن بالكرباج

لا أتذكر كم النساء اللاتي قتلتهن

أتخلص من الجثث على الطرق الصحراوية

وسيدة كانت تجلب لي الفتيات مقابل المال ومنهم بنت صديقتها "شهد" إحدى ضحاياي.