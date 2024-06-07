قوات الاحتلال تستدعى 17 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل فى القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، باستدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلية، أكثر من 17 سيارة إطفاء، لمحاولة السيطرة على حريق في جسر مركزي بمدينة القدس المحتلة، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

اندلع الحريق في منطقة مفتوحة بجوار جسر عوزي نركيس، وانتشرت النيران بسرعة واحترقت بالكامل عدة مركبات ومباني خفيفة البناء، وأغلقت السلطات الطريق المؤدي إلى أحياء بسغات زئيف ونفيه يعقوب.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن الحريق الكبير نشب بالقرب من جسر على طريق رئيسي في القدس، ما دفع السلطات إلى استدعاء 17 طاقم إطفاء من محطة إطفاء أوما والمحطات المجاورة بعد ظهر اليوم الجمعة، في محاولة لإخماد حريق في منطقة مفتوحة محاذية لجسر عوزي نركيس، ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية، سبب الحريق، أو الخسائر التي تسبب فيها.

وفي سياق متصل، اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 جنود خلال عمليات مكافحة الحرائق في شمال إسرائيل.