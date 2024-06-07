بسنت شوقى ومحمد فراج فى أحدث ظهور لهما.. "صورة"

ظهر الفنان محمد فراج مع زوجته الفنانة بسنت شوقى فى أحدث ظهور لهم، من خلال حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير احمد حافظ، امس والذى حضره كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء.

نشرت الفنانة بسنت شوقى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" بخاصية الحالات "الاستورى"، صورة لها مع زوجها الفنان محمد فراج، لتشارك بها الجمهور.

يتعرض الزوجان الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي، من فترة لأخرى للعديد من الشائعات حول الإنفصال، وفى كل مره يخرج الزوجين بالرد من خلال التواجد أو نشر الصور المشتركة بينهم.

تستعد الفنانة بسنت شوقى للمشاركة في الموسم السينمائى الحالى مع زوجها الفنان محمد فراج من خلال أحداث فيلم "أهل الكهف"، وهو من الأعمال ذات الإنتاج الضخم.

الفيلم بطولة خالد النبوى، محمد ممدوح، محمد فراج، فتحي عبدالوهاب، غادة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حميده، أحمد عيد، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، العمل للكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتابة أيمن بهجت قمر والإخراج عمرو عرفة.

يشار الى أن الفنانة بسنت شوقى شاركت فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "السيستم"، بطولة طارق لطفي، أحمد الفيشاوى، بسنت شوقى، محمد على رزق، ميس حمدان، نسرين طافش، تأليف أحمد مصطفى والإخراج أحمد البنداري.