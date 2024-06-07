بعد تدميره بواسطة داعش.. افتتاح جسر الرشيد في الرقة السورية

افتتحت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، جسر الرشيد بمدينة الرقة، بعد إعادة إعماره، وفي حضور جماهيري حاشد لأبناء المنطقة.

ووفقا للإدارة الذاتية، في بيان لها اليوم، فقد حضر الافتتاح الرئاسات المشتركة لمجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية، وممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية في مقاطعة الرقة.

وألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي مشلب التركان كلمة قال فيها: "إننا نبارك لشعوب شمال وشرق سوريا افتتاح جسر الرشيد الذي شهد مرور الجماعات الإرهابية على مدى 11 عامًا والتي لم يسلم منها حتى حجر الجسر الذي بُني اليوم بسواعد سورية".

وقص الشريط من قبل أمهات الشهداء، وتخلل الافتتاح عدة عروض فنية وثقافية من قِبل "فرقة سردم النحاسية، فرقة الهلال الذهبي" وعدة فرق تراثية من مدينة الرقة.

وكانت المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، في العام 2017، أدت إلى قصفه وانهيار أجزاء ضخمة منه ما جعله يخرج عن الخدمة، ويظل موضع مطالبة بالاعمار من قبل أهالي المنطقة لما له من أهمية كبيرة.

جسر الرشيد بعد إعماره