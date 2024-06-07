حملة التحالف الوطني لتوزيع اللحوم تستهدف مليون مستفيد

كشف كريم صبري مراسل "إكسترا نيوز"، إن مؤسسة التحالف الوطني، بدأت اليوم حملة توزيع اللحوم، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدولة.

وأضاف "صبري"، عبر مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة خصصت مجزرين لذبح اللحوم، حيث تستهدف الحملة أكثر من 250 ألف أسرة، بواقع حوالي مليون مستفيد.

وأشار إلى أن المجازر التابعة للتحالف الوطني تعمل على مدار 24 ساعة، مؤكدًا أن هناك أكثر من 1200 رأس من الماشية مستهدف ذبحها.

وأكد أن عملية التوزيع تتم حتى أول أيام عيد الأضحى، من خلال قاعدة بيانات للتعرف على الأسر المستحقة لهذه الحملة، التي لاقت استحسان كبير من قبل المواطنين.