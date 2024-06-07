ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

صور.. بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

بعثة الحج بوزارة
بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت بعثة الحج بوزارة الداخلية  آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة   
  
يأتي ذلك فى إطار إهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ.. وتزامنًا مع وصول آخر فوج من حجاج القرعة لمطار المدينة المنورة كان فى إستقبالهم  اللواء مساعد وزير الداخلية  رئيس بعثة الحج وضباط ومسئولى بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية المصرية وتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والمساعدات خاصةً كبار السن تنسيقًا ومسئولى وزارة الحج والعمرة السعودية.. وإنهاء كافة الإجراءات وتم توزيع الورود والهدايا عليهم.. كما تم توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الحافلات التى تم إختيارها بعناية مع تقديم خدمة نقل حقائب الحجاج لتوفير مشقة نقلها.
 

  
ويواصل مسئولى البعثة المصرية تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج وصولًا إلى فنادق الإقامة حيث كان فى إستقبالهم عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية حيث تم تنظيم حفلات إستقبال لهم بالفنادق فى أجواء روحانية تمهيدًا لآداء مناسك الحج.
  
وقد تم إختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوى وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوى لأداء الصلوات المختلفة فى أوقاتها بسهولة ويسر.. كما تم التنسيق مع السلطات السعودية لتيسير زيارة الروضة الشريفة وتم تقسيم الحجاج فى مجموعات لدخول الروضة الشريفة ما يضمن دخول جميع الحجاج دون عناء.
 وقد أشاد ضيوف الرحمن بالتيسيرات وكافة الجهود التى تبذلها بعثة وزارة الداخلية المصرية على مدار الساعة لتوجيههم والإجابة على كافة إستفساراتهم.. مقدمين الشكر والتقدير لهم على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

IMG-20240607-WA0002
IMG-20240607-WA0002
IMG-20240607-WA0004
IMG-20240607-WA0004
IMG-20240607-WA0003
IMG-20240607-WA0003
IMG-20240607-WA0006
IMG-20240607-WA0006
IMG-20240607-WA0005
IMG-20240607-WA0005
IMG-20240607-WA0010
IMG-20240607-WA0010
IMG-20240607-WA0009
IMG-20240607-WA0009
IMG-20240607-WA0008
IMG-20240607-WA0008
IMG-20240607-WA0007
IMG-20240607-WA0007
IMG-20240607-WA0011
IMG-20240607-WA0011
ضيوف الرحمن الحجاج الحج والعمرة السعودية بعثة حج القرعة بعثة الحج بوزارة الداخلية