صور.. بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة

استقبلت بعثة الحج بوزارة الداخلية آخر فوج من ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة



يأتي ذلك فى إطار إهتمام الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ.. وتزامنًا مع وصول آخر فوج من حجاج القرعة لمطار المدينة المنورة كان فى إستقبالهم اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج وضباط ومسئولى بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية المصرية وتم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات والمساعدات خاصةً كبار السن تنسيقًا ومسئولى وزارة الحج والعمرة السعودية.. وإنهاء كافة الإجراءات وتم توزيع الورود والهدايا عليهم.. كما تم توفير عدد من السيارات المجهزة لنقل الحجاج لكبار السن من أمام بوابة المطار وحتى الحافلات التى تم إختيارها بعناية مع تقديم خدمة نقل حقائب الحجاج لتوفير مشقة نقلها.





ويواصل مسئولى البعثة المصرية تسهيل إنهاء إجراءات الحجاج وصولًا إلى فنادق الإقامة حيث كان فى إستقبالهم عدد آخر من الضباط والضابطات بوزارة الداخلية المصرية حيث تم تنظيم حفلات إستقبال لهم بالفنادق فى أجواء روحانية تمهيدًا لآداء مناسك الحج.



وقد تم إختيار فنادق الإقامة بعناية كبيرة بالقرب من الحرم النبوى وبما ييسر على الحجاج التردد على المسجد النبوى لأداء الصلوات المختلفة فى أوقاتها بسهولة ويسر.. كما تم التنسيق مع السلطات السعودية لتيسير زيارة الروضة الشريفة وتم تقسيم الحجاج فى مجموعات لدخول الروضة الشريفة ما يضمن دخول جميع الحجاج دون عناء.

وقد أشاد ضيوف الرحمن بالتيسيرات وكافة الجهود التى تبذلها بعثة وزارة الداخلية المصرية على مدار الساعة لتوجيههم والإجابة على كافة إستفساراتهم.. مقدمين الشكر والتقدير لهم على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

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