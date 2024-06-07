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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سعد الصغير ينشر كواليس أغنيته الجديدة "بابا الشغلانة" من أمريكا

سعد الصغير
سعد الصغير
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نشر الفنان سعد الصغير فيديو لكواليس أغنيته الجديدة "بابا الشغلانه"، المنتظر طرحها على منصات الإستماع خلال الساعات المقبلة.

https://www.instagram.com/reel/C76hZ95o8RV/?igsh=MTUzc203aWtwMDNkcQ==

وعلق الفنان سعد الصغير على الفيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام قائلاً "قريباً من كواليس أغنية بابا الشغلانه فى أمريكا".

 

 وظهر الفنان سعد الصغير  من خلال فيديو  الكواليس مع فريق العمل أثناء التحضيرات وتصوير المشاهد الخاصة بالأغنية، وذلك أثناء تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية.

أغنية بابا الشغلانه من كلمات الشاعر محمود على، وألحان هانى فاروق، والتوزيع زيزو فاروق، وينتظر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان الفنان سعد الصغير  قد أجل طرح الأغنية، بسبب وفاة والدة صديقه المطرب الشعبي محمود الليثي، والتى رحلت عن عالمنا خلال الأيام القليلة الماضية.

شارك الفنان سعد الصغير بعدد من الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الأيام السابقة، وأعلن عن عدد من الجولات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وتعد أغنية "خليكي بصه وراكي"، هى اخر الاعمال التي طرحها  الفنان سعد الصغير،  تزامناً مع عيد الحب، ولم تحقق الأغنية النجاح المطلوب.

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