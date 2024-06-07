نتنياهو يلقي خطاب أمام الكونجرس الأمريكي الشهر المقبل

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يتحدث بفخر وتباهي عن سعادته لتمثيل إسرائيل أمام الكونجرس الأمريكي.

وقالت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه سيلقي خطابا أمام المشرعين في 24 يوليو القادم، لافتة إلى أن هذه الكلمة ستكون عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ظل ملاحقتها أمام المحافل الدولية وتعزيز عزلتها الدولية.

وأضافت: «العمليات العسكرية البرية التي استهدفت الأطفال وخيام النازحين وجدت آثار لسلاح أمريكي هناك، رغم تنصل أمريكا من مساندة الموقف الإسرائيلي وأنها تستند فقط إلى القانون الدولي».

وأكدت دانا أبو شمسية أن هناك احتفاء لاستدعاء نتنياهو لإلقاء خطابه حول الحرب أمام الكونجرس الأمريكي، والتي تعد المرة الرابعة في حياته السياسية، مبينة أنه لربما توطد هذه الكلمة المرتقبة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتعززها في ظل استدعاء 4 من كبار قادة الكونجرس من بينهم زعيم الحزب الديمقراطي.

وأوضحت أن هناك دعوة للتظاهر غدا بين أكثر من 50 بلدة إسرائيلية للتنديد بالحرب وتتزامن أيضا مع نية بيني جانتس الاستقالة من «كابينيت الحرب»، وهو الأمر الذي في حال حدوثه تكون صفقة التبادل بعيدة، وغير مرتقبة ولاسيما وأن هناك محاولة لفض مجلس الحرب لجعل الأمور تعود إلى نصابها قبل الحرب.

واستطردت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن الشارع الإسرائيلي يرى أن الجيش الإسرائيلي يتكبد خسارة كبيرة جراء الحرب، وأن الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على السيطرة على كافة الأمور، وهذا يفسر مايفعله نتيناهو من إطالة أمد الحرب لتمسكه بمنصبه في ائتلاف الحكومة.