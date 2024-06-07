أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين

علق وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ظهوره الأول مع منتخب فلسطين بعد منحه الجنسية الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ظهر وسام أبو علي لأول مرة مع منتخب فلسطين، حينما بدأ أساسيًا في تشكيل منتخب فلسطين في مباراته ضد لبنان، التي أقيمت أمس الخميس على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك أبو علي في تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والتصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل مع لبنان في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تعليق وسام أبو علي

واحتفى وسام أبو علي بمشاركته الأولى مع منتخب فلسطين، اليوم الجمعة، ونشر صورًا له خلال مباراة الأمس، وعلق عليها معربًا عن سعادته الكبيرة بعد تمثيل منتخب الفدائي.

وقال مهاجم الأهلي: «شرف حقيقي أن أكون جزء من هذا المنتخب ، هذا الحلم. ونصنع التاريخ معًا - فلسطين حرة».

تواجد وسام أبو علي في التشكيل الأساسي للمنتخب الفلسطيني أمام نظيره اللبناني، ولعب حتى الدقيقة 90+5، بعدم تعرضه لإصابة، غادر على إثرها ملعب اللقاء.

على الجانب الآخر، حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على التواصل مع وسام أبو علي؛ من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته مع منتخب فلسطين.