هيئة العمل الفلسطيني: الاحتلال يسعى لتحقيق مخططه بإعادة السيطرة الأمنية على الضفة وغزة

أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى بخطى ثابتة نحو تحقيق مخططاتها منذ بداية الحرب لإعادة السيطرة على الضفة الغربية والسيطرة الأمنية على قطاع غزة.

وقالت النتشة - في مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن هذه السيطرة تتم الآن سواء بعملياتها المتكررة بالضفة الغربية ومخيماتها أو الاعتقالات الواسعة التي تشنها بشكل يومي للفلسطينيين بالضفة أو زيادة تسليح المستوطنين الذين تم تسليحهم منذ السابع من أكتوبر بأكثر من 27 ألف قطعة سلاح كل هذا بجانب التوسع الاستيطاني غير المسبوق والمتسارع في الضفة الغربية".

وأضافت أن إسرائيل تميل إلى فكرة الحرب على عدة جبهات وتدفع بالحكومة من أجل الدخول في أكثر من حرب سواء كانت في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان أو حتى على مستوى إقليمي أوسع من ذلك، وهذا الهدف يتفوق على رغبتها في استعادة الرهائن وإنهاء الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أن تزايد عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية جعلت من حل الدولتين حل بعيد المنال وصعب التحقيق على أرض الواقع ما لم يكن هناك تحرك دولي لتنفيذ الإرادة الدولية.

وأوضحت أن إسرائيل تخسر على المستوى الاستراتيجي والدولي وتدخل في عزلة دولية مع تزايد الاعتراف بدولة فلسطين وتزايد الأصوات الشعبية الضاغطة على حكوماتها باتجاه اتخاذ إجراءات مغايرة لاتجاه الدعم اللامحدود لإسرائيل، إلا أنها ما زالت ترتكن إلى الفيتو الأمريكي ولا تلتفت لتلك الضغوطات، منوهة بأن الوعي الذي يحدث الآن في أوروبا هو ليس قضية مناصرة للقضية الفلسطينية أو غيرها ولكن ما يحدث اليوم هو تغيير في الوعي للقيم الإنسانية والمنظومة الدولية بالتالي نظرة هذه الشعوب للقضايا والأخلاق والمعايير الدولية هي التي تتغير، وتتحرك هذه الشعوب من أجل مناصرة القضايا الأخلاقية والإنسانية والانتفاض ضد الظلم التاريخي.

وشددت على أن ما نحتاج له اليوم مبادرة منطلقة من الأمين العام للأمم المتحدة في قمة المستقبل لتغيير آليات الأمم المتحدة وآليات الإرادة الدولية بحث لا يستطيع الفيتو الأمريكي حجب إرادة معظم الدول التي تؤيد الحق الفلسطيني ويكون ذلك تمهيدا لعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية.

