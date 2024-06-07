تعاون زراعي وتبادل الخبرات.. مسارات تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد مسارات تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وترصد في السطور التالية مسارات تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

التواجد المصري القوي في مختلف التجمعات والمنظمات الأفريقية، وتلعب مصر دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة.

توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية في مجالات التعاون المشتركة واستغلال رصيد كبير من العلاقات مع القارة منذ مرحلة التحرر الوطني.

دعم جهود التنمية بالقارة بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيز التعاون الزراعي عبر مجال المزارع النموذجية.

تنفيذ برامج تدريب ونقل الخبرات في مجالات عدة إلى دول القارة.