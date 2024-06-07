التفتيش على 82 منشأة غذائية وصناعية بالشرقية

قامت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالتفتيش على 82 منشأة غذائية وصناعية وحرفية واسفر التفتيش على تحرير 144محضر واعدام 4320 كجم مواد غذائية و970 لتر عصائر وألبان وزيوت ، غير صالحة للاستخدام الأدمي .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على 82 منشأة منها 71منشأة غذائية و 8 منشأت صناعية وحرفية و3 محطات تموين سيارات بمركزي الزقازيق وابو حماد وحيي أول وثان الزقازيق ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 144 محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام 4320 طن مواد غذائية (دقيق – لحوم - بيض - شكولاتة – مخلل – مكرونة – ملح – حليب- سمن- لحوم - خضروات – فاكهة - خبز - بهارات)غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام 970 لتر عصائر ومشروبات غازية وزيوت وحليب بالإضافة عن إعطاء 28 منشأة مهلة 15 يوم لتصحيح المخالفات و استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية.

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