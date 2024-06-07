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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتزوير الأختام

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير الأختام مقابل مبالغ مالية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام القائم على أحد الحسابات بعرض منشورات وتعليقات مفادها قدرته على توريد أختام شعار الجمهورية مقلدة مقابل مبالغ مالية.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وشريكه (عاطل وشقيقه ، مقيمان بمحافظة القاهرة) وتبين قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تصنيع أختام شعار الجمهورية مقلدة المنسوبة لبعض الجهات من خلال ورشة زنكوغراف ملكهما كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة.
 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبطهما وبحوزتهما (أختام شعار جمهورية "مقلدين"  - 4 أكلاشيه - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير). 
بمواجهتهما إعترفا أنهما يستغلان محل الزنكوغراف ملكهما كواجهة لنشاطهما الإجرامى فى مجال تصنيع أختام شعار الجمهورية المقلدة والترويج لبيعها لعملائهما من خلال موقع "فيس بوك".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

التزوير الزنكوغراف الجمهورية المقلدة الاحوال المدنية