ميار شريف تواصل التألق في بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس

واصلت نجمة التنس المصرية ميار شريف تألقها في بطولة ماكارسكا المفتوحة، ذات الـ125 نقطة، وتأهلت إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزها على اليابانية ناو هيبينو.

وتمكنت ميار شريف، المصنفة رقم 53 عالميًا من هزيمة هيبينو، المصنفة رقم 96 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3، في مباراة ربع نهائي بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس، التي أقيمت اليوم الجمعة.

منافس ميار شريف في نصف النهائي

تواجه ميار شريف في نصف النهائي، غدًا السبت، الفائزة من مواجهة الكرواتية بيترا مارتش، المصنفة 81 عالميًا، والأسترالية مايا جوينت، المصنفة 192 عالميًا.

وكانت ميار قد حققت انتصارات مميزة في الأدوار السابقة ببطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس، حيث تغلبت على الروسية ماريا تيموفيفا في الدور الثاني بنتيجة 6-2 و3-6 و7-5، وعلى اللاتفية دارجا سيمينيستاجا في الدور الأول بنتيجة 6-1 و6-3.

وتقام بطولة ماكارسكا المفتوحة للتنس في كرواتيا خلال الفترة من 3 إلى 9 يونيو الجاري، وتشهد مشاركة العديد من اللاعبات المميزات من مختلف أنحاء العالم.

وكانت ميار شريف نجحت في التأهل لأولمبياد باريس 2024، لتشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، لتحافظ على إنجازها السابق كأول لاعبة تنس مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.