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الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بالقاهرة لسرقته فيوزات كهرباء والتسبب بإنقطاع التيار الكهربائى

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل بالقاهرة لسرقته فيوزات كهرباء والتسبب بإنقطاع التيار الكهربائى عن إحدى المناطق بالبساتين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته  9 فيوزات خاصة بالتوصيلات الكهربائية.
بمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء كائنة بدائرة القسم بأسلوب "الفك " بقصد التصرف فيهم بالبيع مما أدى لإنقطاع الكهرباء عن المنطقة محل الواقعة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح التلف وإعادة تشغيل الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية 

ضبط عاطل بالقاهرة لسرقته فيوزات كهرباء بإنقطاع التيار الكهربائى وزارة الداخلية