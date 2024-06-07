الأمير أباظة ينعي الناقد الفني نادر عدلي

نعى الناقد الفني الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، الناقد الفني نادر عدلي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الموافق 7 يونيه الجاري.

وقال الأمير أباظة، وداعا نادر عدلي.. فقدت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي نادر عدلي مدير تحرير الأهرام.

وتابع، كان نادر عدلي عضو الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لسنوات منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتي عام 2013 كما تولي رئاسة مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط دورة 2011 وكان باصراره الكبير صاحب الفضل في إقامة هذه الدورة التي عقدت في ظروف غاية في الصعوبة، كما ترأس تحرير النشرة اليومية للمهرجان عدة سنوات وتم تكريمه في احتفالات الجمعية بالعيد الأربعين لتأسيسها والعيد الخامس والأربعين وتم تكريمه منذ أيام في احتفالات الجمعية باليوبيل الذهبي.

وواصل: لقد أصدر مجموعة من الكتب والدراسات عن المخرج فطين عبد الوهاب وسينما نجيب محفوظ، وكمال الشيخ، كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات جمعية الفيلم والمركز الكاثوليكي للسينما.

شارك نادر عدلي في تغطية ومتابعة مهرجانات دمشق وقرطاج ودبي وأبوظبي وعدد من المهرجانات الدولية وجميع المهرجانات المحلية في القاهرة والأقصر وأسوان وشرم الشيخ.

وكان يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة نصف الدنيا وجريدة الأهرام، كما كتب مقالاته في نشرة نادي القاهرة للسينما، احتفل نادر عدلي منذ أيام بعيد ميلاده الحادي والسبعين.