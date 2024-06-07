بمناسبة عيد الأضحى المبارك زياره استثنائية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل

بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1445 ه وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منحهم زيارة إستثنائية واحدة (وقفة أو أول أيام عيد الأضحى المبارك) على أن يستكمل منحها بعد إنتهاء الأجازة الرسمية للعيد وحتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024م، ولا تحتسب الزيارة المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. وذلك أسوة بالأعوام السابقة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.