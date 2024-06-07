«فيفا»: تغيير موعد ومكان مباراة المغرب ضد الكونغو بتصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة، تغيير موعد ومكان إقامة مباراة منتخب المغرب ضد الكونغو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقام مباراة المغرب ضد الكونغو على الملعب الكبير بأغادير بالمغرب، بدلًا من ملعب الشهداء بكينشاسا في الكونغو، وذلك يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، في الثامنة مساء بالتوقيت المغربي.

سبب تغيير مكان مباراة المغرب ضد الكونغو

ويأتي هذا التغيير بعد رفض الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، تأهيل ملعب ألفونس ماسابا في العاصمة برازافيل، بسبب عدم صلاحية أرضيته لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

وكان من المقرر، أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 11 يونيو، في الخامسة مساء بتوقيت الكونغو، قبل أن يجري «فيفا» تغييرًا في موعد ومكان اللقاء.

ويتصدر منتخب المغرب، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 3 نقاط، على أن يلتقي مساء اليوم الجمعة مع منتخب زامبيا في الجولة الثالثة من التصفيات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.