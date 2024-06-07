قصف عنيف من طائرات الاحتلال على رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأوضاع في خان يونس، مؤكدا أن أصوات الانفجارات تسمع الآن من كل مكان في قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب القطاع.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء: « في رفح الفلسطينية نشهد توغلا إسرائيليا على مدار شهر كامل، وقصفا عنيفا من القوات الإسرائيلية، والتي تستهدف كل ما يتحرك داخل هذه المدينة، وكذلك قيام الزوارق الحربية بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية».

وتابع: «العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تتوسع الآن، بشكل كبير وتشمل كافة مناطق وأحياء رفح، وليس كما يدعي الاحتلال بأنها عملية محدودة».

وواصل جبر: «خان يونس ما زالت تتعرض لقصف عنيف من القوات الإسرائيلية حيث سقطت تلك القذائف قبل قليل، باتجاه منزل يعود لعائلة «طباش« مما أدى لارتقاء عدد كبير من الشهداء بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد كبير من المصابين».

وأوضح أن منطقة دير البلح ما زالت تشهد توغلا كثيفا للقوات الإسرائيلية والقصف العنيف، باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، علاوة على قصف عنيف لمخيمي البريج والمغازي.

