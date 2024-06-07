انطلاق فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية.. صور

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية، وذلك في إطار حرص المديرية على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيمانًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بناء صحيحاً.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن اللقاء يأتي استمرارًا لجهود المديرية في الاهتمام بالنشء، حيث أقيم لقاء الجمعة للأطفال وذلك بمسجد النور بميت نما في إدارة شبرا غرب، بحضور عدد 400 طفل باللقاء وفي حضور الدكتورة فاطمة الجيوشي الواعظة بأوقاف القليوبية.

وشارك في اللقاء حضور كثيف من أولياء الأمور للأطفال لمشاهدة أطفالهم في أحضان المساجد والفكر الديني الرشيد، حيث جرى مشاهدة بعض النماذج الطيبة من الأطفال في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأحاديث النبوية والقصائد الشعرية والتي ظهر من خلالها الأداء الجيد والإبداع في الحفظ والإلقاء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن مساجد القليوبية قامت باحتضان جميع الأطفال داخلها في ظل فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم وتظل هذه الفعاليات والأنشطة خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم في الفكر المستنير الذي يتم نشره من خلالها ودوما أوقاف القليوبية على عهدها خدمة بيوت الله شرف.

برنامج لقاء الجمعة للأطفال

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