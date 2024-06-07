القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية تتأهب للدخول إلى غزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن مئات الشاحنات التي تصطف أمام منفذ رفح من الجهة المصرية، وعلى الطريق الحدودي الملاصق للمنفذ، تصطف وتتأهل للدخول إلى منفذ كرم أبو سالم الذي يبعد عن هذه النقطة 3 كم.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن العراقيل التي تفرضها إسرائيل على آلية تنفيذ هذه المساعدات، تعرقل دخولها بكميات كبيرة، لكن الضغوط التي تمارسها مصر مرارا وتكرارا لإنفاذ هذه المساعدات ساعدت بشكل كبير الأيام الماضية بإنفاذ كميات كبيرة، -تحديدا- قبل أمس حيث نفذت 228 شاحنة، لكن نظرا للعراقيل التي فرضت يوم أمس انخفضت وتيرة الشاحنات مرة أخرى ووصلت إلى 52 شاحنة.

وأشار إلى أن انخفاض وتيرة دخول الشاحنات يؤثر بشكل تفاقم الوضع الإنساني على الأراضي الفلسطينية، التي تعاني حصارا كبيرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس أقصى درجات العنف ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن نحو 3500 طفل معرضون للموت نتيجة سوء التغذية، وعدم الالتفات من الجانب الإسرائيلي لإنفاذ المساعدات.