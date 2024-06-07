ads
الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات.. صور

قوات الدفاع الشعبى
قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين تدريبين عمليين لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات والتعامل الأمثل معها بالتعاون والتنسيق بين مديريات المحافظتين والمحافظات المجاورة، وتنفيذ بعض المواقف المخططة والمفاجئة وتدريب العناصر التخصصية وفقاً لما لديها من إمكانيات وخبرات ومعدات وقوة بشرية.

جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين ومعسكر إيواء عاجل للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وتنفيذ بيـان عملى لأنسب أسلوب لنجــــــدة هـدف حيوى داخل المحافظات لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات، وفى نهاية المشروعين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.
وتنفيذاً لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعى الثقافى والوطنى لدى شباب مصر من طلبة الجامعات نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفيتين بجامعتى دمياط والعريش لإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات والمخاطر والتحديات التى تواجه الشباب.
وخلال الفعاليات ألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وفى ختام الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ورئيسى جامعتى دمياط والعريش ومحافظ شمال سيناء.
كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية والقومية العملاقة.


 

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى القوات المسلحة المجتمع المدني الإسكندرية البحر الاحمر