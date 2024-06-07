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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات

أثناء توقيع بروتوكول
أثناء توقيع بروتوكول التعاون
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فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة، وقع اللواء محمـد متولى مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبدالمنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية .

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يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمى والبحثى وتفعيل آليات العمل التى تحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة فى الموضوعات المشتركة بين الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة .

البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات ذوي الاعاقة القوات المسلحة بروتوكول تعاون