كشف حساب وزير التعليم العالي.. عاشور أطلق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.. افتتح 7 جامعات تكنولوجية و11 أهلية.. إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض.. وهذه الملفات على طاولة المناقشات

تولى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حقيبة الوزراة في شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢، وكانت وقتها الملفات الموجودة علي مكتب الوزارة افتتاح الجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي السابق قبل أن يترك منصبه عن انطلاق ١١ جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بالعام الجامعي ٢٠٢٣ هي جامعات: (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية)، والتي افتتحت بالفعل وبدأت الدراسة فيها منذ ذلك العام وقت أن بدأ الدكتور أيمن عاشور تولي مهام الوزارة .

وكانت قد افتتحت في عام ٢٠٢١ الجامعات الأهلية الدولية الثلاثة وهما " الملك سلمان والجلالة والعلمين، ثم بدأت الجامعة الرابعة المنصورة في الدراسة بالعام التالي ٢٠٢٢".

وكان من الملفات التي استلمها أيضا ملف انشاء الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية وهي أفرع الجامعات الأجنبية التي يتم استضافتها في مصر، ومنها الموجودين الآن الجامعة الألمانية الدولية والجامعة الكندية وجامعات المعرفة والجامعة الأوربية، ولكن لم يزيد عددهم حتي الآن.

هذا بالإضافة إلي ملف التنسيق وكان قد جري في عام ٢٠٢٢ اختبارات قدرات علي كليات الإعلام والتمريض بالإضافة إلي كليات الفنون والرياضة التي كانت تجتاز تلك الاختبارات، ثم تم الغاء هذه الاختبارات في عهد الدكتور أيمن عاشور بتنسيق عام ٢٠٢٣ وعادت الاختبارات تختص بالكليات المعنية المعتادة فقط مثل كليات الفنون والتكنولوجية.

وفي آخر فترة الدكتور خالد عبد الغفار وضع نظام تنسيق الكتروني موحد لكل الجامعات الخاصة والأهلية وتم إلغاء التقديم المباشر للجامعات وكان هذا بتنسيق عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأثر ذلك على نسب الإقبال علي الجامعات الخاصة وأثار أزمة تناولتها البوابة نيوز " بعنوان الطب والهندسة بلا طلبة هذا العام"، ثم في العام التالي تم الغاء هذا التنسيق واكتفي بالتقديم المباشر والعودة للنظام المعتاد.

وأطلق الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في شهر مارس 2023، وتضمنت عقد تحالفات بين الجامعات للتعاون بينهم فيما يخص التعليم والمشروعات، حيث أعلن الوزير أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).

اما علي صعيد ملف الجامعات التكنولوجية التي بدأت ب ٣ جامعات اولاً، تلاها بدء الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية هي (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

ومازال أمام وزير التعليم العالي ملفات استكمال انشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية والعمل علي ملف التنسيق، بالإضافة إلي مشكلة الطلاب المصريين العائدين من بلاد الحروب مثل أوكرانيا وروسيا والسودان، وملف البعثات والوافدين وملف “ادرس في مصر ” الذي يعمل علي جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

ومازال مقترح السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة على طاولة النقاش، فكان قد أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس ، ناقش مقترح بتطبيق نظام السنة التأسيسية كنظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.

وأضاف: بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.