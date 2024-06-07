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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سياسي فرنسي يحذر من تبعات قرار تسليم بلاده طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

طائرات مقاتلة من
طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000
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اعرب عمدة بربينيان ونائب رئيس حزب "التجمع الوطني" الفرنسي لويس أليوت، عن مخاوفه حيال قرار الرئيس ايمانويل ماكرون بتسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز "ميراج 2000" وتدريب طياريها على قيادتها واستعمالها بالإضافة إلى تجهيز وتدريب لواء كامل من 4500 جندي أوكراني.
وأوضح أليوت، في تصريح نقلته إذاعة " فرانس إنتر" اليوم الجمعة - "أشعر بأن الكثير من الناس حولنا قلقون لأن ذلك (القرار) يعني الدخول بصورة أكبر قليلا في هذه الحرب، التي يتعين علينا أن نفعل كل شيء لإيقافها".

واستطرد قائلا: "يمكننا أن نتساءل عن الأسباب التي تدفع الرئيس ماكرون للمشاركة في هذا التحالف المغامر بشكل متزايد، في حين أن فرنسا لا تملك حتى الوسائل اللازمة لضمان أمنها في معظم الأوقات".
وأعرب أليوت عن مخاوفه من أن تضعف فرنسا نفسها بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.
 

أوكرانيا ماكرون طائرات مقاتلة