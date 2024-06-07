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الجمعة 07 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

“التعليم” تنشر فيديو استرشادي جديد لطلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشادي تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا" حول التعليمات التي يجب على طلاب الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤،  اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل.

ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

https://www.facebook.com/share/v/QKND6sneU31mQ6J1/?mibextid=WC7FNe

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