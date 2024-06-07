“التعليم” تنشر فيديو استرشادي جديد لطلاب الثانوية العامة 2024

اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو استرشادي تحت عنوان "تعليمنا مستقبلنا" حول التعليمات التي يجب على طلاب الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، اتباعها قبل دخول اللجان وأثناء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل.

ويتضمن الفيديو أهم الإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها من اجراءات التفتيش، والمحظورات داخل اللجان والتي تتضمن الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن حظر التخاطب أو الغش بين الطلاب داخل اللجان والذي يعرضهم للمساءلة القانونية.

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