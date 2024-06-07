ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية اللبناني جنبت البلاد العديد مخاطر "الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب"

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية اللبناني؛ جنبت لبنان، في العديد من المحطات، مخاطر الخطط الإسرائيلية لتوسيع الحرب، ليس في اتجاه لبنان وحسب، إنما على مستوى المنطقة، "وهذا التوجه عبر عنه بيان قادة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، الصادر أمس، بتشديده على العمل لتجنب التصعيد الإقليمي".

وشدد البيان الفرنسي الأمريكي البريطاني الألماني، الصادر أمس، على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتوحيد جهودهم من خلال المساعدة على خفض التوتر على طول الخط الأزرق، وفقا للقرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال ميقاتي - خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني القاضي عباس الحلبي، حسبما أذاعت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - "نثمن عاليا هذا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل كل الجهود لوقف التصعيد، ونعتبر أن الأولوية لدينا هي التواصل مع أصدقاء لبنان في العالم ودول القرار للجم التصعيد ووقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان".

