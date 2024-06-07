الأنبا مرقس يترأس قداس الأربعين للمربية روزين حبيب

ترأس الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك قداس ذكرى الأربعين للمربية الفاضلة روزين حبيب شقيقة القمص صموئيل حبيب واخوته.

جاء ذلك صباح اليوم الجمعة ٧ يونيه ٢٠٢٤ بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بمدينة القوصية .

وكان قد عاون الاب المطران في صلاة القداس الاباء الكهنة القمص صموئيل حبيب ، القمص انطون رزق الله ، الاب اندراوس عوض .

خلال عظة القداس قدم الاب المطران العزاء للعائلة الكريمة، مثنياّ على حياة الراحلة الجليلة التى افنت حياتها في خدمة مرحلة رياض الاطفال بجمعية الصعيد الكاثوليكية للتربية .

ودعا الاب المطران المصلين إلى ضرورة الاستعداد لملاقاة الرب والاتحاد به في الحياة الابدية من خلال النمو في حياة الفضيلة وعمل الخير ومعايشة المحبة للجميع .