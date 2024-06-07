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الجمعة 07 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مرقس يترأس قداس الأربعين للمربية روزين حبيب

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ترأس الانبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك قداس ذكرى الأربعين للمربية الفاضلة روزين حبيب شقيقة القمص صموئيل حبيب واخوته.

جاء ذلك صباح اليوم الجمعة ٧ يونيه ٢٠٢٤ بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بمدينة القوصية . 

 

وكان قد عاون الاب المطران في صلاة القداس الاباء الكهنة القمص صموئيل حبيب ، القمص انطون رزق الله ، الاب اندراوس عوض .

خلال عظة القداس قدم الاب المطران العزاء للعائلة الكريمة، مثنياّ على حياة الراحلة الجليلة التى افنت حياتها في خدمة مرحلة رياض الاطفال بجمعية الصعيد الكاثوليكية للتربية . 

ودعا الاب المطران المصلين إلى ضرورة الاستعداد لملاقاة الرب والاتحاد به في الحياة الابدية من خلال النمو في حياة الفضيلة وعمل الخير ومعايشة المحبة للجميع .

أقباط أقباط الإرثوذكس وزين حبيب