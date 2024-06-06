الثلاثاء ..الصحفيين تنظم لقاء مفتوحا مع المؤسسات الصحفية والجمعيات العمومية

تنظم نقابة الصحفيين، يوم الثلاثاء المقبل ، لقاء مفتوح في الثالثة عصرًا بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، مع أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والجمعيات العمومية المنتخبة، لتنسيق الجهود حول مشاكل الزملاء الصحفيين بالمؤسسات القومية، وسبل التعاون بينهم وبين النقابة لحل مشاكل الزملاء

يتم خلال اللقاء الاحتفاء بالاعضاء الجدد في مجالس الادارات والجمعيات العمومية الذين تم انتخابهم خلال الانتخابات الاخيرة بالمؤسسات الصحفية .



ياتي اللقاء بدعوة من نقيب الصحفيين ومجلس النقابة على هامش التنسيق للإعداد للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين .

