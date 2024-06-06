الإثنين .. نقيب الصحفيين الفلسطينيين في لقاء حول أوضاع المهنة

تقيم لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، يوم الإثنين المقبل 10 يونيو برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس النقابة يومًا طبيا، ضمن مشروع العيادات الخارجية بالنقابة خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة 8 أطباء في التخصصات الطبية المختلفة.



ويقام اليوم الطبي بالتعاون مع احدى المستشفيات الكبرى، حيث تستضيف النقابة 4 استشاريين من أطباء المسشفى في العيادات الخارجية في تخصصات مختلفة، وهي؛ المخ والأعصاب، والأمراض الصدرية، والقلب والأوعية الدموية، والباطنة العامة والغدد الصماء والسكر.

كما تستضيف النقابة ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينين الساعة الرابعة عصرا في لقاء مغلق لمناقشة أوضاع الصحفيين الفلسطينين في مصر، ووضع الخطوط العامة، لبروتوكول تعاون مشترك لمساعدة الصحفيين الفلسطينين العائدين من غزة، يتم توقيعه خلال الاسبوع القادم.