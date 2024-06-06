505 ملايين جنيه جملة الاستثمارات فى قطاع رصف الطرق بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن حجم الاستثمارات فى قطاع رصف الطرق والشوارع الداخلية بلغ مايزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة، لافتا إلى ان المحافظة حرصت على رفع وكفاءة وتطوير العديد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية ، ومنها الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا ، وشوارع " الباز ، النهضة ، مصطفي فهمى ، غراب ، صبري ، يوسف الغربي ، عزيز فهمى بمدينة قويسنا.

وفى الشهداء ، تم الانتهاء من كافة مشروعات الرصف المستهدفة بالخطة أهمها شوارع " حضانة الشروق ، الجامع الكبير ، كفر الشيخ ، مدرسة الشهيد طيار ، التلواني ، عزيز طبانه ، وأحمد غانم" .

واضاف، المحفظ : تم الانتهاء من رصف ورفع كفاءة شوارع " الجلاء ، النقراشي ، بورسعيد " بمدينة تلا، وفى الباجور ، جاري رصف شوارع " بورسعيد ، الشارع الرئيسي بمدينة الباجور، المصرب ، الصنايع ، طعيمة " ، فضلاً عن تطوير ميدان النصب التذكاري لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بالمنطقة ، وفى أشمون ، يتم رصف وتطوير شوارع " كوم أوسيم ، الحبيني ، طه حسين ، وإستكمال وإعادة رصف شوارع " محمد فريد ، بورسعيد ، ومتفرعات شارع سعد زغلول ، أبو زيد الشرقي ، وتركيب بلاط الانترلوك بمقابر المسلمين وشارع الجلاء " .

واشار الى انه تم الانتهاء من رصف وتطوير شارع " كلية الهندسة بمدينة منوف ،وتطوير منطقتى عزبة المحطة وعزبة القشلا ، وترميم وإعادة رصف شارع محمد فريد ، وجاري تطوير طريق منوف برهيم ، وإعادة رصف طريق سرس منوف ، وفى سرس الليان ، تم الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية ومنها " تطوير منظومة الحماية المدنية ، ورصف طريق السوق ، وطريق سروهيت ، ورصف ببلاط الانترلوك بمناطق " سيدى الكورانى – مصطفي كامل - شارع الجمهورية "، كما تم الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة السادات.

وفى بركة السبع ، أوضح محافظ المنوفية أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير " شارع غبريال ، والمربع السكنى بمناطق عبدالمنعم رياض والنصر ، ومساكن السيد نصر ببلاط الإنترلوك ، وشارع ترعة البهجى بمنطقة ديا الكوم ، واستكمال رصف المربعات السكنية بمناطق " محيى المهدى –مسجد العراقي –سيدى إسماعيل – الجمعية الشرعية - جمال عبدالناصر ، مناطق بورسعيد ، وتركيب بلاط الإنترلوك بشارع المقابر .

وفى أحياء شرق وغرب شبين الكوم ، تم الانتهاء من رصف شوارع " الجلاء القبلي ، السلام بالعزبة الغربية ، المربعات السكنية بمنطقة الأحمدية والتعاونيات ، وتنفيذ أعمال التطوير بشارع إسكاروس ، كورنيش شبين الكوم بنطاق حي غرب .