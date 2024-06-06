نائب محافظ القاهرة يتفقد منطقة شجرة مريم بالمطرية

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة شجرة مريم بالمطرية لمتابعة أعمال النظافة وانضباط الشارع في المنطقة المحيطة بشجرة مريم وشارع المطراوي وأيضا منطقة قسم شرطة المطرية القديم.

وتعد شجرة السيدة العذراء مريم، إحدى النقاط الهامة التى مرت بها العائلة المقدسة في مصر، والتي تم تسجيلها في عداد الآثار المصرية عام 1966، والموقع الأثري يتضمن الشجرة والبئر والمغارة ، وهي مزار من أشهر نقاط رحلة العائلة المقدسة في مصر، فالشجرة التي استظلت بها العائلة المقدسة في حي المطرية واحدة من أهم المزارات السياحية التى شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وتجديد بما يليق بالقيمة والمكانة التاريخية للمزار.

يذكر أن تطوير أعمال شجرة السيدة العذراء مريم والمنطقة المحيطة بها شملت تخفيض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي حيث تم تركيب طلمبات لشفط المياه، بإلاضافة إلى تنظيف ودهان سور المنطقة الأثرية من الداخل والخارج، وإجراء صيانة كاملة للأرضيات داخل أسوار منطقة شجرة مريم، كما تم استبدال بعض الدعامات الحاملة للشجرة وتركيب سور خشبي حولها لحمايتها بشكل دائم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة منظومة الإضاءة بمنطقة شجرة مريم وتطوير منظومة التأمين حيث تم تزويد الموقع بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار