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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

احذر.. ١٠٠ ألف جنيه عقوبة انتهاك الحياة الشخصية

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
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أصبحت الحياة الخاصة سهلة الانتهاك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، واتجه اغلب المهتمين لتلك المنصات لنشر يومياتهم، ومنهم من كان خارج عن القانون، واعتدوا على حرمة الحياة الشخصية، ومنهم من عوبوا بالقانون، لذا جاء قانون جرائم تقنية المعلومات، ليكافح تلك الجرائم.

 عاقبت المادة 25، من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة .

تقنية المعلومات المادة 25 مواقع التواصل الاجتماعي