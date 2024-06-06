ليلة تريزيجيه.. هدفان للفراعنة في شباك بوركينا فاسو

تمكن منتخب مصر من احراز الهدف الثاني في ٥ دقائق في شباك منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.

احرز الهدفين اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة ٣ و٥ من عمر الشوط الاول

ويخوض حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور -حمدي فتحي، احمد سيد زيزو

الهجوم: "محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وطالب التوأم اللاعبين بتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للتأهل الرسمي إلى كأس العالم النسخة المقبلة.