إصابة وسام أبو علي في تأهل منتخب فلسطين لكأس آسيا 2027

شارك وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي، اليوم الخميس، في تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا 2027، والتصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ظهر وسام أبو علي لأول مرة مع منتخب فلسطين، حينما بدأ أساسيًا في تشكيل منتخب بلاده في مباراته ضد لبنان، التي انتهت بالتعادل السلبي، وأقيمت على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

شارك أبو علي في التشكيل الأساسي للمنتخب الفلسطيني، ولعب حتى الدقيقة 90+5، بعدما تعرض لإصابة، ليغادر على إثرها ملعب اللقاء.

وتعد هذه المشاركة الأولى لمهاجم الأهلي وسام أبو علي مع منتخب الفدائي، بعد منحه الجنسية الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

منتخب فلسطين يتأهل لنهائيات كأس آسيا 2027

بتلك النتيجة، رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 8 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبذلك، تأهل منتخب فلسطين إلى نهائيات كأس آسيا 2027، كما بلغ التصفيات النهائية من مونديال 2026.

بينما وصل منتخب لبنان إلى 3 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، متفوقًا على بنجلاديش متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.