ads
الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تريزيجيه يفتتح التسجيل للفراعنة في شباك بوركينا فاسو

تريزيجيه
تريزيجيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن منتخب مصر من احراز الهدف الأول في شباك منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.
احرز الهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة ٣ من عمر الشوط الاول 
ويخوض حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع:  "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور -حمدي فتحي، احمد سيد زيزو
الهجوم: "محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وطالب التوأم اللاعبين بتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للتأهل الرسمي إلى كأس العالم النسخة المقبلة.

ترزيجيه هدف