تريزيجيه يفتتح التسجيل للفراعنة في شباك بوركينا فاسو

تمكن منتخب مصر من احراز الهدف الأول في شباك منتخب بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.
احرز الهدف اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة ٣ من عمر الشوط الاول
ويخوض حسام حسن المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم
خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور -حمدي فتحي، احمد سيد زيزو
الهجوم: "محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".
وطالب التوأم اللاعبين بتحقيق الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو للتأهل الرسمي إلى كأس العالم النسخة المقبلة.