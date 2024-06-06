طالب بجامعة جنوب الوادي يصل لمرتبة متخصص بأشهر منصات حل المشكلات

اعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية ان الطالب عبد الرحمن حسين الطالب بالجامعة وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور همام الشاذلي، مدير برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حقق المستوى الثاني برنامج الحاسبات والذكاء الاصطناعي إنجازًا استثنائيًا تمثل في وصوله إلى مرتبة Specialist على موقع Codeforces، أحد أشهر منصات حل المشكلات البرمجية في العالم، ويعكس هذا الإنجاز الكفاءة العالية لبرامجنا التعليمية والتدريبية، وحرص رئيس الجامعة الجامعة على دع طلاب الجامعه الاهليه وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

وقال بيان جامعة جنوب الوادي، ان رحلة عبد الرحمن بدأت كأي طالب مبتدئ، حيث انضم إلى برنامج تدريبي مكثف أشرف عليه حسام عبدالحكيم، مدرب الكوميونتي للبرمجة، وأظهر عبد الرحمن التزاماً كبيراً ورغبة حقيقية في تحقيق النجاح، حيث كان ينخرط بشغف واهتمام في التدريب، ملتزماً بالروتين المحدد، ومطبقاً كل ما يتعلمه بجدية.

وأكد البيان أن عبد الرحمن حقق هذا الإنجاز في غضون شهرين فقط، مما يُعد قصة ملهمة لجميع الطلاب وأظهر أن الإصرار والمثابرة هما مفتاح النجاح.

ووجهت الجامعة تهنئًة للطالب عبد الرحمن حسين على هذا الإنجاز المتميز، وتمنت له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية، كما تقدمت بالشكر والتقدير للدكتور همام الشاذلي على دعمه المستمر وإشرافه الفعال، ولحسام عبدالحكيم على جهوده المتميزة في تدريب الطلاب.