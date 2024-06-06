منتخب السعودية يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

اكتسح منتخب السعودية، نظيره الباكستاني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جيناه سبورت ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

فرض المنتخب السعودي سيطرته على مجريات المباراة من البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 26، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل البريكان تألقه، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 42، مستغلًا كرة عرضية لم يفلح دفاع باكستان في إبعادها.

واستمر منتخب السعودية في ضغطه في الشوط الثاني على مرمى منتخب باكستان، ليسجل مصعب الجوير الهدف الثالث في الدقيقة 59، بعد تمريرة رائعة من داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالرحمن غريب.

منتخب السعودية يتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026

بهذا الفوز، رفع منتخب السعودية رصيده إلى 13 نقطة على صدارة المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ليتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال.

بينما يتذيل منتخب باكستان ترتيب المجموعة بلا نقاط، ليودّع تصفيات كأس آسيا والمونديال بشكل رسمي.