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الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. المجازر مستمرة.. 37 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدارس تؤوي الفلسطينيين

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 7 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المجازر مستمرة.. 37 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدارس تؤوي الفلسطينيين
العالم يواجه الصهاينة.. إسبانيا تنضم لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.. ومظاهرات للتنديد بالعدوان
انقسام أمريكي حول فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد السماح باستخدام أسلحة غربية لضرب أراضيها
بودابست خارج اللعبة.. المجر تقاطع تحركات الناتو في أوكرانيا.. لا تسليم أسلحة ولا تدريب جنود ولا تمويل

الفلسطينيين إسرائيل الجنائية الدولية