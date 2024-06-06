اقرأ غدا في "البوابة".. المجازر مستمرة.. 37 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدارس تؤوي الفلسطينيين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 7 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المجازر مستمرة.. 37 شهيدا في قصف إسرائيلي على مدارس تؤوي الفلسطينيين

العالم يواجه الصهاينة.. إسبانيا تنضم لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.. ومظاهرات للتنديد بالعدوان

انقسام أمريكي حول فرض عقوبات على "الجنائية الدولية"

روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد السماح باستخدام أسلحة غربية لضرب أراضيها

بودابست خارج اللعبة.. المجر تقاطع تحركات الناتو في أوكرانيا.. لا تسليم أسلحة ولا تدريب جنود ولا تمويل