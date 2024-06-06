رئيس مجلس السيادة السوداني يصل مدينة المناقل بعد مجزرة «ود النورة»

أفادت وسائل إعلام سودانية، نقلا عن مصادر عسكرية بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وصل اليوم الخميس إلى مدينة المناقل، وذلك بعد المجزرة التي وقعت في قرية ود النورة في ولاية الجزيرة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص على يد قوات الدعم السريع.

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، وجود أي قواعد عسكرية في قرية ود النورة، التي تعرضت لهجوم من قبل قوات الدعم السريع.

وكانت قوات الدعم السريع قد زعمت أنها تعرضت لهجوم من قبل ثلاثة معسكرات تقع غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة، إضافة إلى مهاجمين محليين، وأنها قامت بالتصدي لهذا الهجوم.

وصرح العميد نبيل عبد الله في بيان صحفي أن جميع القرى التي تعرضت للهجوم والنهب والقتل من قبل ما وصفه بالميليشيا لا تحتوي على أي قواعد عسكرية.

وأضاف: "هذا عمل شيطاني تنفذه هذه الميليشيا"، مؤكدًا أن:هذه التصرفات غير الأخلاقية لن تمر دون عقاب".