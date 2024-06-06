الثانوية العامة 2024.. معلومة مهمة بخصوص كتيبات المفاهيم

تنطلق الإثنين المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2024، ويؤدي الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لمدة يومين، بدون كتيبات مفاهيم.

ويواجه طلاب الثانوية العامة 2024، 4 مواد ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وحول تسليم كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة 2024:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتيبات المفاهيم المصاحبة لامتحانات المواد الأساسية والمضافة للمجموع، هى نفس كتب العام الماضى، ومتوفرة على موقع الوزارة.

«التعليم»: كتيب مفاهيم لمادة الإحصاء فقط بالمواد غير المضافة

أما امتحانات المواد غير المضافة للمجموع فلا توجد لها كتيبات مفاهيم، باستثناء مادة الإحصاء لاحتوائها على المعادلات والقوانين.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة 2024، يبلغ 745086 طالبًا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 1981لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 7لجان.

81 طالبا بالسجون و38 بمستشفى 57 يؤدون امتحان الثانوية العامة 2024

كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

وعدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم)، يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.

ويؤدي الطلاب مادة التربية الدينية ضمن امتحان المواد غير المضافة للمجموع، الإثنين المقبل، بنظام الأسئلة الموضوعية اختيار من متعدد، عدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

كما يمتحن الطلاب مادة التربية الوطنية، الأربعاء المقبل الموافق 12 من الشهر الحالي، بنظام أسئلة اختيار من متعدد، وعدد الأسئلة 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة.

وتأتي أسئلة الاقتصاد بواقع 25 سؤالا، بإجمالي درجات 25 درجة، فيما يتكون امتحان الإحصاء من 17 سؤالا، بعدد درجات 25 درجة.

ويبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى في 22 يونيو الحالي.

ويختتم طلاب الثانوية العامة 2024، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك بنظام اختيار من متعدد.