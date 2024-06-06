السجن والمراقبة الشرطية للمتهم في استعراض القوة بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ف.ق" بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعراض القوة في البساتين، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار و أيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة الي محكمة الجنايات قيام المتهم" ف.ق " واخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بدائرة قسم شرطة البساتين أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص ، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

وأضاف أمر الإحالة بان المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم "ف. م "و" م .م "و "م .ا " و "ع.ز" حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر .

موضوع الاتهامين الأول والثاني وأسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنه وسلامتهم وطمأنينته وتعريض حياتهم للخطر وذلك على ن النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء سكين ومصل معدني دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.