المنيا تنظم فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمبادرات التي يتبناها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية، ومن بينها مبادرة التكتلات الاقتصادية التي تهدف إلى تعميم الممارسات الجيدة لمجابهة التغيرات المناخية وتنمية البيئة وفق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.



وفي هذا السياق، نظمت محافظة المنيا اليوم الخميس فعالية توزيع حوافز سندات الكربون للمزارعين، تشجيعاً لجهودهم فى استخدام الزراعة العضوية والصديقة للبيئة، وذلك بحضور اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة وممثلو عدد من الجهات الشريكة .



من جانبه، صرح السكرتير العام ، أن المبادرة تهدف إلى تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المجتمع وتنمية البيئة من خلال المشروعات الخدمية والبحثية والتعليمية.

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