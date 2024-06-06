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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ترقية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رائدا بالجيش الأردني

جانب من ترقية الأمير
جانب من ترقية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
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أعلن الديوان الملكي الأردني، يوم الخميس، عن صدور الإرادة الملكية السامية التي تقضي بترقية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية.

وجاء في بيان نشره الديوان الملكي الأردني عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي".

كما نشر الديوان الملكي الأردني صورًا تظهر ولي العهد أثناء مراسم تقليده للرتبة الجديدة في الجيش الأردني.

الديوان الملكي الأردني الحسين بن عبد الله الثاني