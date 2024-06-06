سوار "مشتاق".. شيف مصري يثير إعجاب ويل سميث في الرياض

أثارت لفتة طيبة قام بها شيف مصري مع النجم ويل سميث، بأحد فنادق الرياض، إعجاب الملايين عبر حساب الممثل الحائز على الأوسكار بموقع “إنستجرام”.

سوار مشتاق

الشيف المصري ذو الجذور النوبية ويدعى (مشتاق)، أهدى النجم ويل سميث، سوارًا يرمز للإصالة، أثناء تذوق الأخير للأطعمة العربية بمطعم الفندق.

أبدى سميث إعجابه بالسوار المصنوع من الفضة، وجعل الشيف مشتاق يربطه حول يده، تعبيرًا عن امتنانه بهذه اللفتة الطيبة.

وقام سميث بمشاركة الفيديو عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وتخطت مشاهداته حاجز المليون مشاهدة عقب طرحه قبل يومين.

Bad Boys

وتواجد النجم ويل سميث، في العاصمة السعودية، للترويج للجزء الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة “Bad Boys: Ride or Die” مع النجم مارتن لورانس، والمقرر طرحه في 14 يونيو، بصالات السينما المصرية.

في الجزء الجديد، وبعد اﻷحداث التي وقعت في الجزء الثالث، وعندما يظهر تهديد جديد في مدينة ميامي من قبل بعض الفتية الأشرار، يتوجب على الشرطة التصدي لهم بقوة وحزم مع فرض السيطرة.

صدر الجزء الثالث من السلسلة والذي حمل اسم “Bad Boys for Life” قبل 4 سنوات، وبلغت إيراداته الإجمالية 426 مليون دولار عالمياً.

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