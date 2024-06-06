غرفة سوهاج تشدد على أصحاب المخابز الالتزام بالتسعير الجديد والانتظام في صرف الحصص

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا، اجتماعا موسعاً بشأن التسعير الجديد للخبز ومناقشة جودة الرغيف وضمان وصوله لمستحقيه.

وشارك في الاجتماع من الغرفه خالد أبو الوفا رئيس مجلس الاداره، وأحمد كامل عبد الرحيم، نائب ثان رئيس مجلس الاداره، والمهندس أحمد سلطان السمان عضو مجلس ادارة الغرفة، وملاك العزازي رئيس شعبة المخابز بالغرفة

كما شارك في الحضور من جانب وزارة التموين، محمد إبراهيم وكيل وزاره التموين، ومعه وكيل المديرية.

وقال خالد أبو الوفا، إن الاجتماع تناول عدد من القضايا التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري البسيط والتي كان أبرزها توافر الخبز والتسعير الجديد والتأكد من جودة الخبز وضمان وصولة للمواطن.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي، أن الإجتماع شدد على إلتزام أصحاب المخابز بالحصة المخصصة لهم من قبل الدولة، مع ضرورة استقرار وانتظام صرف الحصص دون وجود مشكلات.

وأكد أبو الوفا، “إ ننا جميعا نقف مع القيادة السياسية بما يناسب مصلحة الوطن والمواطن، و هناك زيادة كبيرة في تكلفة إنتاج الخبز خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في رفع سعره نسبياً لكن مازال مدعوماً من الحكومة ويباع بسعر أقل من تكلفته الحقيقه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التشغيل اليومي للمخابز من زيت وصيانه وغيرها”.

وأوضح أبو الوفا، أن اللقاء تناول أيضاً توفير كافة السلع الغذائية بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك بأسعار مخفضة في جميع المنافذ والأسواق كما شدد علي ضرورة طرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار أقل من السعر الرسمي في السوق سيتم الإعلان عنها خلال أيام لافتاً إلي أنه يجري التنسيق مع أصحاب المجازر حالياً.



في نفس السياق، أكد ملاك العزازي، رئيس شعبة المخابز بغرفة سوهاج التجارية، إلتزام أصحاب المخابز بتطبيق التسعير الجديد للخبز وما تراه الدولة في مصلحة المواطن، مشدداً على ضرورة تطبيق الحصص والالتزام بالأوزان المحددة من قبل الدولة وجودة رغيف الخبز البلدي .