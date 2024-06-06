عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض مراكز بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل، منذ قليل، انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركزيوسف الصديق، بالإضافة إلى عدة قرى بمركز إطسا.

وجاء في بيان أصدرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، قبل قليل، أنّ عُطلاً مفاجئاً بقرية مطول بمركز إطسا، تسبب في توقف محطة مياه الشرب بالفيوم، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض قري مركزي يوسف الصديق وإطسا.

انقطاع المياه عن بعض قري مركز إطسا بمحافظة الفيوم

كما تسبب عُطل محطة مياه الشرب إطسا في انقطاع المياه عن بعض قري المركز، وهي قلمشاة، مطول، بحر ابو الخير، ابو جندير، جردو، الونايسة، الخلطه وتوابعهم، كما تأثرت عدة قرى بمركز يوسف الصديق وهم قري، الحامولي ، والنزلة وتوابعهم .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ فريق من الصيانة يعمل الآن على إصلاح العُطل بأقصى سرعة، تمهيداً لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعاً.

وأشار المتحدث الرسمي لشركه مياه الشرب والصرف الصحى إلى أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة لمن يطلبها بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

ولفت المتحدث بأسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه يجرى العمل الآن، على قدم وساق، لإصلاح العُطل المفاجئ، والذي أثر على إمدادات مياه الشرب في مناطق واسعة بالمحافظة.