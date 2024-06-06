نسرين أمين تروج لفيلم "ولاد رزق٣": "لعب على كبير"

نشرت الفنانة نسرين امين، البوستر الرسمي لأحدث أفلامها السينمائية “ولاد رزق ٣ الضربة القاضية” ، والذى من المقرر طرحه قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ٢٠٢٤.

وروجت نسرين لشخصية حنان التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، قائلة: “استنوا حنان ولاد رزق ٣ الضربة القاضية.. لعب على كبير فى جميع دور العرض المصرية يوم ١٢ يونيو”.

ومن جانبها نشرت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي، الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.