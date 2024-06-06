رسميًا.. استمرار تقنية الـ«VAR» في الدوري الإنجليزي

عقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي أندية البريميرليج لمناقشة مستقبل تقنية الفيديو (VAR) في الموسم المقبل.

شهد الاجتماع نقاشًا حول أداء تقنية الفيديو في الموسم الماضي، حيث أعربت بعض الأندية عن قلقها بشأن بعض الأخطاء المؤثرة التي حدثت.

وقدم مسؤولو رابطة البريميرليج اعتذارًا رسميًا للأندية المتضررة من تلك الأخطاء، مؤكدين على التزامهم بتطوير تقنية الفيديو وتقليل حدوثها في المستقبل.

استمرار (VAR) في الدوري الإنجليزي

وبعد التصويت، صوتت أغلبية الأندية لصالح استمرار استخدام تقنية الفيديو في الموسم القادم، مع التأكيد على ضرورة تحسينها وتقليل التدخل في سير المباريات.

وكانت هناك مخاوف من إلغاء تقنية الفيديو في البريميرليج، حيث كان يتطلب الأمر تصويت 14 ناديًا من أصل 20 ضد استمرارها.

وأشارت رابطة البريميرليج إلى أنها ستعمل على تعزيز التواصل مع الأندية والحكام؛ لتحسين عملية استخدام تقنية الفيديو وضمان اتخاذ قرارات عادلة ودقيقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم مثير للجدل، شهد العديد من الحوادث المثيرة للجدل المتعلقة بتقنية الفيديو (VAR)، مما أثار نقاشًا واسعًا حول دورها في اللعبة.