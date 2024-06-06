الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية

كشف الحساب الرسمي للكرة الذهبية "البالون دور" عن موعد حفل لعام 2024، والذي تحضنه العاصمة الفرنسية باريس كل عام.

ويحتضن مسرح دو شاتليه بباريس، الاحتفال بجوائز لاعبي كرة القدم الفردية المرموقة في العالم، والتى يجرى الكشف فيها عن موعد الحفل الذي يقام سنويًا ويعلن فيه عن أفضل لاعب في العالم، بالإضافة لعدد آخر من الجوائز الفردية.

وحدد الحساب الرسمى للجائزة، يوم 4 سبتمبر القادم للكشف عن المرشحين للجوائز، ثم يقام الحفل، يوم 28 أكتوبر القادم، في نسخته الـ 68.

ويعلن الحفل عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال وللنساء، وكذلك أفضل نادِ في العالم للرجال والنساء.

كما تقدم جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر التي تمنح لأفضل هداف.

وجائزة سوكراتيس، للأعمال الخيرية المتميزة، تٌمنح لخارج ملاعب كرة القدم، وجائزة أفضل مدرب للرجال والسيدات.

